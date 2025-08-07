Denunciado por conducir sin carnet por el Paseo de la Estación Los hechos sucedieron sobre las 2 de la madrugada de este jueves

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Salamanca.

Alejandro Sardón Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 09:32

Una persona ha sido denunciada en la madrugada de este jueves en Salamanca al ser interceptada mientras conducía sin autorización por el Paseo de la Estación.

Los hechos han ocurrido a las 2:07, cuando los agentes le pidieron la documentación al conductor y descubrieron que este carecía de carnet de conducir.

Por otra parte, en el resumen de actuaciones de la Policía Local de esta noche también consta un positivo en alcohol en un conductor que circulaba por Gran Vía y una persona orinando en la vía pública.