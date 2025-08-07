Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Salamanca.

Denunciado por conducir sin carnet por el Paseo de la Estación

Los hechos sucedieron sobre las 2 de la madrugada de este jueves

Alejandro Sardón

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:32

Una persona ha sido denunciada en la madrugada de este jueves en Salamanca al ser interceptada mientras conducía sin autorización por el Paseo de la Estación.

Los hechos han ocurrido a las 2:07, cuando los agentes le pidieron la documentación al conductor y descubrieron que este carecía de carnet de conducir.

Por otra parte, en el resumen de actuaciones de la Policía Local de esta noche también consta un positivo en alcohol en un conductor que circulaba por Gran Vía y una persona orinando en la vía pública.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  2. 2 El mexicano San Román cierra la Feria: ya son oficiales los carteles de La Glorieta
  3. 3 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  4. 4 «Cuando va conmigo sabe que tiene que cuidarme por mi enfermedad»
  5. 5 Sin termómetro y con grados de más: el desajuste térmico en los edificios públicos
  6. 6 Detenidos en Salamanca dos hombres de un grupo organizado e itinerante dedicado a cometer robos en viviendas
  7. 7 Los coches quemados amenazan la seguridad y el campo salmantino en pleno verano
  8. 8 Una decena de medios aéreos y terrestres controlan un incendio en Peralejos de Arriba
  9. 9 ¿Cuándo es el mejor momento para liquidar el trigo y la cebada?
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 6 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Denunciado por conducir sin carnet por el Paseo de la Estación

Denunciado por conducir sin carnet por el Paseo de la Estación