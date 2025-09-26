Un incendio cerca del puesto de la Guardia Civil de Ledrada queda en una falsa alarma El fuego se originó a las 10:10 de la mañana

Viernes, 26 de septiembre 2025

El servicio de Información de la Junta de Castilla y León avisó de un incendio activo que se había declarado en la mañana de este viernes en el municipio salmantino de Ledrada, en la comarca de Guijuelo, cuando pasaban las 10 de la mañana.

Hasta el lugar se desplazaron tres medios para trabajar en la extinción de las llamas entre los que se encontraba una cuadrilla terrestre y una autobomba.

Finalmente, el propio servicio de INFOCAL, aseguraba que se había tratado de una falsa alarma.

