Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una representación del lugar del incendio. INFOCAL

Un incendio cerca del puesto de la Guardia Civil de Ledrada queda en una falsa alarma

El fuego se originó a las 10:10 de la mañana

La Gaceta

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:56

El servicio de Información de la Junta de Castilla y León avisó de un incendio activo que se había declarado en la mañana de este viernes en el municipio salmantino de Ledrada, en la comarca de Guijuelo, cuando pasaban las 10 de la mañana.

Hasta el lugar se desplazaron tres medios para trabajar en la extinción de las llamas entre los que se encontraba una cuadrilla terrestre y una autobomba.

Finalmente, el propio servicio de INFOCAL, aseguraba que se había tratado de una falsa alarma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 «Ahora todo parece un desierto»
  5. 5 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  6. 6 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  7. 7 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  8. 8 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  9. 9 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»
  10. 10 Condenado en Salamanca por quedarse con el móvil de su expareja, que ella seguía pagando, tras la ruptura

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un incendio cerca del puesto de la Guardia Civil de Ledrada queda en una falsa alarma

Un incendio cerca del puesto de la Guardia Civil de Ledrada queda en una falsa alarma