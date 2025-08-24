Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Extinción de otro reciente fuego declarado en la comarca de Vitigudino.

Falsa alarma por un incendio forestal en la localidad de Espadaña, en la comarca de Vitigudino

Según inforcyl se había declarado a las 16.30 horas

M. C.

SALAMANCA

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:04

Falsa alarma por un incendio forestal en la tarde de este domingo en el término municipal de Espadaña, en la comarca de Vitigudino, según informa la Junta de Castilla y León a través de Inforcyl.

En un primer momento se movilizaron cinco medios, entre ellos dos agentes medioambientales y varios equipos de extinción. Según la propia web se habían desplegado hasta dos medios en la zona en el que finalmente no era tal.

