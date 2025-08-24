Falsa alarma por un incendio forestal en la localidad de Espadaña, en la comarca de Vitigudino Según inforcyl se había declarado a las 16.30 horas

M. C. SALAMANCA Domingo, 24 de agosto 2025, 17:04 | Actualizado 17:54h.

Falsa alarma por un incendio forestal en la tarde de este domingo en el término municipal de Espadaña, en la comarca de Vitigudino, según informa la Junta de Castilla y León a través de Inforcyl.

En un primer momento se movilizaron cinco medios, entre ellos dos agentes medioambientales y varios equipos de extinción. Según la propia web se habían desplegado hasta dos medios en la zona en el que finalmente no era tal.