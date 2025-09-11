«Dame el dinero o te rajo»: La Fiscalía pide cárcel para una mujer por seguir a una menor desde un cajero, subirse a su bus y asaltarla en el portal Las partes intentarán llegar a una conformidad que evite el juicio el próximo día 17 en los Juzgados de Colón. La acusada permanece en prisión provisional y se enfrenta a tres años de por un robo con intimidación

La acusada habría empezado a perseguir a su víctima desde la avenida de Villamayor, en la foto.

La Fiscalía de Salamanca pide una condena de tres años de prisión para una mujer a la que acusa de perseguir a una menor de edad tras verla sacar dinero de un cajero automático de la avenida de Villamayor, subirse al mismo autobús urbano que ella y terminar asaltándola a punta de navaja en el portal de su casa. Pese a ello, la presunta asaltante no logró su objetivo y se fue con las manos vacías. Las partes intentarán llegar a una conformidad el próximo día 17, miércoles, cuando ha sido señalada la audiencia preliminar en los Juzgados de Colón.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo, sobre las siete de la tarde. La acusada, de iniciales V.A. y de nacionalidad rumana, acumula antecedentes penales aunque no computables a efectos de reincidencia. La mujer observó a la menor sacar efectivo de un cajero de una sucursal bancaria situada en la avenida de Villamayor. Movida, según la Fiscalía, por ánimo de ilícito enriquecimiento, decidió seguirla.

La persecución no se limitó a unos metros: la acusada subió al mismo autobús urbano que la víctima, viajó en él y se bajó en la misma parada, en Salamanca capital. La siguió después hasta el portal de su vivienda, donde trató de arrebatarle el dinero. Se produjo entonces un forcejeo en el que la menor opuso resistencia.

En ese momento, la acusada sacó de su bolsillo un objeto similar a una navaja, que mostró de forma amenazante mientras le espetaba: «Dame el dinero o te rajo». La intimidación no surtió efecto, ya que la víctima consiguió escapar y refugiarse, frustrando así el asalto. Mientras tanto la acusada, sin botín, abandonó el lugar.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa y solicita para la mujer una condena de tres años de prisión además de las costas del procedimiento. La acusada se encuentra en prisión provisional.

