Cuatro plantones al juzgado acaban con el 'estafador de las ventanas' en la cárcel para asegurar que por fin se siente en el banquillo

M. C. Salamanca Martes, 15 de julio 2025, 10:54 Comenta Compartir

El 'estafador de las ventanas' ha agotado la paciencia de la justicia. Hasta en cuatro ocasiones ha logrado esquivar el banquillo de los acusados, alegando problemas de salud o recurriendo a partes médicos, pero su suerte se ha terminado. La última vista señalada en Salamanca por una serie de estafas quedó nuevamente suspendida por su incomparecencia, lo que ha obligado al juzgado a dictar una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión para asegurar que, esta vez sí, esté presente en el juicio.

Según ha podido confirmar LA GACETA por fuentes del caso, H.O.G., un viejo conocido de los tribunales salmantinos por múltiples denuncias relacionadas con falsas reformas y cobros por adelantado, fue localizado y detenido en los últimos días. Desde entonces, permanece ingresado en el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria), a disposición judicial. El juicio ha sido finalmente señalado para el mes de diciembre, y dificilmente podrá esquivarlo.

El acusado arrastra una larga lista de perjudicados que contrataron sus servicios para la instalación de ventanas, cerramientos y armarios de PVC en viviendas de Salamanca capital y provincia, y que aseguran haber pagado por unos trabajos que nunca se realizaron o quedaron a medias. Bajo el nombre comercial 'HOG Ventanas', H.O.G. llegó a tener un local abierto en la avenida Alfonso IX de León y se publicitaba como un profesional con amplia experiencia. Nada más lejos de la realidad, según el Ministerio Fiscal, que lo acusa de un delito continuado de estafa por el que pide dos años y medio de prisión.

En esta última causa, se juzgarán las denuncias de una docena de afectados, con cantidades defraudadas que oscilan entre los 280 euros y más de 10.000, según los casos. Las víctimas residen tanto en calles céntricas de la ciudad, como la Rúa Mayor, Orégano o Isaac Peral, como en localidades de la provincia, entre ellas Cabeza de Béjar, Santibáñez y Villamayor.

Esta no es la primera vez que se sienta en el banquillo. En mayo de 2023, ya fue condenado a un año y nueve meses de prisión por hechos muy similares, tras reconocer su responsabilidad y aceptar el pago de indemnizaciones a los perjudicados. Aquel fallo no le llevó a prisión efectiva por no superar los dos años de pena y al carecer entonces de antecedentes computables. Pero la reincidencia y el reiterado incumplimiento de las citaciones judiciales han cambiado el panorama.

La justicia ya no se fía. La Fiscalía y las acusaciones particulares han insistido en que existe riesgo de fuga y voluntad deliberada de dilatar el proceso, algo que el juzgado ha tenido en cuenta para tomar la decisión más drástica, y solo adoptada de manera excepcional y en casos graves, asegurarse de que en diciembre, tras años de espera y decenas de afectados, el 'estafador de las ventanas' se siente al fin en el banquillo.