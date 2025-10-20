Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bomberos sofocan otro fuego forestal en la comarca. ARCHIVO

Controlado un incendio forestal en Pinedas, en la comarca de Béjar

El fuego, declarado a primera hora de la tarde de este lunes, quedó controlado en apenas hora y media y se investiga su origen

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:15

Un incendio declarado en la tarde de este lunes en Pinedas, en la comarca de Béjar, ha sido controlado alrededor de las 18:00 horas, hora y media después de su inicio, según la información facilitada por el portal de incendios forestales de la Junta, Inforcy.

El fuego comenzó a las 16:30 horas y afectó a zona arbolada, matorral, pasto y superficie agrícola, en fase de perimetración. En las labores de extinción participaron hasta siete medios desde el inicio del operativo, entre ellos un agente medioambiental, reducidos a cuatro una vez controlado el incendio.

La causa del fuego se encuentra en investigación.

