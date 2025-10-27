Condenado en Salamanca por vender una escopeta que nunca entregó ni devolvió La pena: 10 meses de prisión y la devolución del dinero estafado, 425 euros

M. C. SALAMANCA Lunes, 27 de octubre 2025, 16:15

Diez meses de prisión y el pago de 425 euros en concepto de indemnización, esta es la condena impuesta a un varón acusado de vender una escopeta por internet a sabiendas de que no iba a entregar el arma ni a devolver el dinero cobrado por ella.

La sentencia declara probado que el 15 de octubre de 2022, el acusado, I.B.M., vio una publicación en Milanuncios sobre la venta de una escopeta y contactó con el acusado.

Este, consciente de que no cumpliría finalmente con el acuerdo con el interesado ni por supuesto le devolvería el importe abonado, acordó comprarle el arma por un importe de 425 euros. De esta manera, hizo una transferencia a la cuenta bancaria de la hija de acusado, quien sin tener conocimiento de los hechos le entregó a este el dinero.

Como consecuencia de ello, el acusado ha sido declarado culpable de un delito de estafa.