Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juzgados de Colón.

Condenado en Salamanca por vender una escopeta que nunca entregó ni devolvió

La pena: 10 meses de prisión y la devolución del dinero estafado, 425 euros

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:15

Comenta

Diez meses de prisión y el pago de 425 euros en concepto de indemnización, esta es la condena impuesta a un varón acusado de vender una escopeta por internet a sabiendas de que no iba a entregar el arma ni a devolver el dinero cobrado por ella.

La sentencia declara probado que el 15 de octubre de 2022, el acusado, I.B.M., vio una publicación en Milanuncios sobre la venta de una escopeta y contactó con el acusado.

Este, consciente de que no cumpliría finalmente con el acuerdo con el interesado ni por supuesto le devolvería el importe abonado, acordó comprarle el arma por un importe de 425 euros. De esta manera, hizo una transferencia a la cuenta bancaria de la hija de acusado, quien sin tener conocimiento de los hechos le entregó a este el dinero.

Como consecuencia de ello, el acusado ha sido declarado culpable de un delito de estafa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  2. 2 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  3. 3 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  4. 4 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  5. 5 Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61
  6. 6 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos
  9. 9 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  10. 10 Los puntos negros en las carreteras nacionales de la provincia se reducen a la mitad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Condenado en Salamanca por vender una escopeta que nunca entregó ni devolvió

Condenado en Salamanca por vender una escopeta que nunca entregó ni devolvió