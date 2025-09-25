Condenado en Salamanca por quedarse con el móvil de su expareja, que ella seguía pagando, tras la ruptura La Guardia Civil de Tamames recogió la denuncia, por los hechos ocurridos en una pequeña localidad de la Sierra de Francia en el año 2022. El acusado se negó a devolver el teléfono y la línea a la víctima. Recientemente ha aceptado seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida

M. C. SALAMANCA Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:36 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

Un varón ha sido condenado en Salamanca a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida tras reconocer que se quedó con el teléfono móvil de su expareja, que ella continuaba abonando, tras la ruptura. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha acogido la conformidad entre las partes, tras el reconocimiento del acusado de su culpa, de manera que la pena le ha sido rebajada y se ha conformado con la misma.

Además, el varón R.C.F., deberá indemnizar con 594 euros y abonar la cantidad que se determine en ejecución por el uso del dispositivo, así como las costas del proceso. El Juzgado ha suspendido la pena de prisión por el plazo de dos años, suspensión condicionada a que el acusado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, a que si cambia su lugar de domicilio lo comunique al tribunal sentenciador y al pago de la responsabilidad civil dentro del plazo de suspensión.

Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2022, cuando tras mantener una relación sentimental de casi un año, el condenado se llevó un smartphone valorado en 594 euros que la denunciante había adquirido a plazos a través de una compañía telefónica. Además, siguió utilizando la tarjeta vinculada a esa línea, de modo que los gastos de llamadas y consumo se cargaban a la cuenta de la víctima.

La afectada presentó denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Tamames, que trasladó las diligencias a La Alberca por haberse producido los hechos en una localidad de su delimitación. Según denunció la mujer en su momento, cuando le reclamó la devolución del terminal y de la tarjeta, R.C.F. le respondió que no le iba a devolver el terminal móvil y que no iba a cambiar ni pagar nada. Añadió además que con su denuncia pretendía que su expareja le devolviera el móvil y la tarjeta para poder dar de baja esa línea, o que se quedara tanto el terminal como la línea de telefonía móvil y que se hiciera cargo de los abonos correspondientes.