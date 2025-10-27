Condenado en Salamanca por despreciar la autoridad judicial y amenazar a su pareja: «Te voy a matar» El acusado ignoró la orden de alejamiento y reanudó la convivencia con la víctima. La intimidó a través de audios y aporreó la puerta del baño, donde ella se refugió, tras una fuerte riña por una pulsera. La mujer desistió de la denuncia semanas después de los hechos

SALAMANCA Lunes, 27 de octubre 2025

Un hombre ha sido condenado en Salamanca por despreciar la autoridad judicial y proferir graves amenazas contra su pareja, pese a que esta desistió de la denuncia semanas después de los hechos. El acusado, L.P.G. ha sido declarado culpable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar por el primer hecho y de otro de amenazas por el segundo: por el primero se le han impuesto seis meses de prisión y por el segundo 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia declara probado que el 3 de diciembre de 2024 la autoridad judicial prohibió aproximarse a menos de 100 metros a la perjudicada, a cualquier lugar en el que se encontrara, a su domicilio y lugar de trabajo, así como comunicarse por cualquier medio con ella.

Siendo plenamente consciente de la vigencia de esta prohibición y con propósito de despreciar la autoridad judicial de la que emanaba, el acusado reanudó la convivencia con la mujer en un domicilio de Salamanca.

Alrededor de las 20:15 horas del 2 de julio del presente año, con propósito de amedrentar a la mujer, haciendo uso de un teléfono móvil le envió diversos mensajes de audio, entre ellos: «No vengas que te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, quiero que me metan preso porque te voy a apuñalar».

Dos días después, la madrugada del 4 de julio, en el transcurso de una discusión en el citado domicilio, L.P.G. exigió a la mujer la devolución de una pulsera que le habría entregado, lo que provocó que ella se encerrara en el cuarto de baño y comenzara a propinar puñetazos en la puerta, provocando daños en la misma, lo que incluso motivó la intervención de efectivos policiales en la vivienda.

El 13 de agosto pasado, la perjudicada compareció en el Juzgado para renunsiar expresamente al ejercicio de todas las acciones civiles y penales.

