Condenado el alcalde de Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar» El enfrentamiento tiene su origen en la gestión de la recaudación de la piscina municipal. currió hace un año, cuando el regidor fue armado al domicilio del afectado, en Cantalpino. La víctima logró cerrar la puerta y refugiarse con su pareja tras escuchar las amenazas de muerte

M. C. SALAMANCA Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha condenado a seis meses de prisión al alcalde de El Pedroso de la Armuña, Ángel Luis Portilla Martínez, por encañonar con una escopeta a otro hombre en plena disputa personal. Los hechos, ocurridos en septiembre de 2024 en Cantalpino, lugar de residencia del afectado, causaron un gran revuelo en la comarca, al tratarse de un enfrentamiento directo entre el regidor y un particular con el que mantenía un conflicto económico. Finalmente el propio alcalde ha acabado reconociendo los hechos ante la juez y ha aceptado la condena tras la rebaja ofrecida por la Fiscalía y la acusación particular.

Según declara probado la sentencia, el 1 de septiembre de 2024, poco después de las diez de la noche, el alcalde se presentó en el domicilio de la víctima, en Cantalpino. Cuando este abrió la puerta, el regidor lo encañonó con una escopeta de caza al tiempo que le gritaba: «Te voy a matar».

Según informan fuentes cercanas al caso, el vecino, al que acababa de encañonar en el estómago logró cerrar de inmediato la puerta, se tiró al suelo junto a su entonces pareja -que también estaba en la vivienda- y apagaron las luces mientras veían cómo el alcalde seguía rondando la casa y se asomaba por las ventanas con el arma.

La Guardia Civil se personó poco después en el domicilio del regidor, donde se incautó de la escopeta y de munición. También comprobó que el motor del vehículo y las ruedas estaban calientes, lo que evidenciaba que había conducido hasta Cantalpino, pese a negarlo inicialmente. Una orden judicial permitió además rastrear sus movimientos de teléfono móvil, confirmando que había estado en el municipio en el momento de los hechos.

El origen de la disputa se encontraba en las acusaciones del alcalde contra el vecino por la gestión de la recaudación de la piscina municipal, un asunto que generó tensiones durante meses. A raíz de esa controversia estalló el episodio violento que motivó el procedimiento.

La sentencia, dictada el pasado día 9 y notificada ayer a las partes, condena al alcalde como autor de un delito de amenazas a seis meses de prisión -pena que ha quedado suspendida durante dos años si no reincide-, así como a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un año y medio y a la prohibición de acercarse o comunicarse con el vecino en ese mismo periodo. También deberá abonar las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

El fallo es ya firme al haber renunciado las partes en el acto a presentar recurso.