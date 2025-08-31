Conato de incendio en una vivienda de la calle San Quintín por un fallo en el cuadro eléctrico Los hechos han sucedido alrededor de las 15:30 horas de este domingo

Alejandro Sardón Salamanca Domingo, 31 de agosto 2025, 18:12

Un fallo en el cuadro eléctrico de una vivienda en la calle San Quintín ha provocado un conato de incendio. Los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca acudieron hasta el lugar de los hechos para intervenir en la avería eléctrica, que se ha extendido al resto del edificio.

El aviso llegó al Parque de Bomberos en torno a las 15:30 horas de este domingo, y hasta el domicilio se han trasladado también varios técnicos expertos en electricidad para intentar solucionar el problema.

