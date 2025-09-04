Una colisión de dos vehículos se salda con una mujer herida en Moriscos
Una mujer de 31 años ha resultado herida leve en un accidente de tráfico en Moriscos. El suceso se ha producido este miércoles a las 22:06 horas, en el kilómetro 232 de la A-62, en Moriscos, sentido Valladolid. La mujer ha resultado herida tras una colisión de dos vehículos.
En la llamada al 112 solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 31 años con dolor de espalda. Se informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.
