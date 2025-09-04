Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una colisión de dos vehículos se salda con una mujer herida en Moriscos

El suceso tuvo lugar a eso de las 22.00 horas

La Gaceta

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:19

Una mujer de 31 años ha resultado herida leve en un accidente de tráfico en Moriscos. El suceso se ha producido este miércoles a las 22:06 horas, en el kilómetro 232 de la A-62, en Moriscos, sentido Valladolid. La mujer ha resultado herida tras una colisión de dos vehículos.

En la llamada al 112 solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 31 años con dolor de espalda. Se informó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.

