Colisión entre dos turismos en la glorieta Vettones y Vacceos Los ocupantes se aquejaban de dolores en el cuello

La Gaceta Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas tras una colisión por alcance de sendos turismos en la glorieta Vettones y Vacceos.

El 112 recibió el aviso a las 20.20 horas de que los ocupantes del turismo golpeado solicitaban asistencia por dolores en el cuello. Por ello, avisaron a la Policía Local, Nacional y Sacyl, que envió un recurso para atender a los heridos.

