Colisión entre dos turismos en la glorieta Vettones y Vacceos
Los ocupantes se aquejaban de dolores en el cuello
La Gaceta
Salamanca
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:34
Dos personas han resultado heridas tras una colisión por alcance de sendos turismos en la glorieta Vettones y Vacceos.
El 112 recibió el aviso a las 20.20 horas de que los ocupantes del turismo golpeado solicitaban asistencia por dolores en el cuello. Por ello, avisaron a la Policía Local, Nacional y Sacyl, que envió un recurso para atender a los heridos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.