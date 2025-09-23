Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia por las calles de Salamanca. LAYA

Colisión entre dos turismos en la glorieta Vettones y Vacceos

Los ocupantes se aquejaban de dolores en el cuello

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:34

Dos personas han resultado heridas tras una colisión por alcance de sendos turismos en la glorieta Vettones y Vacceos.

El 112 recibió el aviso a las 20.20 horas de que los ocupantes del turismo golpeado solicitaban asistencia por dolores en el cuello. Por ello, avisaron a la Policía Local, Nacional y Sacyl, que envió un recurso para atender a los heridos.

