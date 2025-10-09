Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del accidente. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego

La Guardia Civil ha tenido que regular el tráfico

Calzada de Don Diego

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:58

Agentes del Subsector de tráfico de la Comandancia de laGuardia Civil de Salamanca ha tenido que regular el tráfico y auxiliar a los ocupantes de dos turismos que colisionaron este jueves en la DSA-413, a la altura del kilómetro 2, en Calzada de Don Diego.

Según han informado los propios agentes a través de su cuenta de Instagram, las personas implicadas han salido ilesas. A su vez han querido hacer un llamamiento de «precaución» a los conductores que circulan por la zona.

