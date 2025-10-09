Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego La Guardia Civil ha tenido que regular el tráfico

La Gaceta Calzada de Don Diego Jueves, 9 de octubre 2025, 20:58

Agentes del Subsector de tráfico de la Comandancia de laGuardia Civil de Salamanca ha tenido que regular el tráfico y auxiliar a los ocupantes de dos turismos que colisionaron este jueves en la DSA-413, a la altura del kilómetro 2, en Calzada de Don Diego.

Según han informado los propios agentes a través de su cuenta de Instagram, las personas implicadas han salido ilesas. A su vez han querido hacer un llamamiento de «precaución» a los conductores que circulan por la zona.