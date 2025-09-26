Colisión por alcance entre un turismo y un camión en el Puerto de Vallejera El accidente, registrado poco antes de las 16:00 horas, ha dejado daños materiales pero ningún herido

Un turismo y un camión se han visto implicados este viernes a mediodía en un accidente de tráfico en la autovía A-66, a la altura del Puerto de Vallejera, en el punto kilométrico 408, sentido Salamanca.

El accidente se ha producido a las 15:55 horas, cuando el turismo ha colisionado por alcance contra el camión. El 112 ha recibido el aviso del impacto, que no ha dejado heridos aunque sí daños materiales, informa el servicio de emergencias.

