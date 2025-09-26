Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del vehículo siniestrado. TEL

Colisión por alcance entre un turismo y un camión en el Puerto de Vallejera

El accidente, registrado poco antes de las 16:00 horas, ha dejado daños materiales pero ningún herido

M. C.

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:31

Un turismo y un camión se han visto implicados este viernes a mediodía en un accidente de tráfico en la autovía A-66, a la altura del Puerto de Vallejera, en el punto kilométrico 408, sentido Salamanca.

El accidente se ha producido a las 15:55 horas, cuando el turismo ha colisionado por alcance contra el camión. El 112 ha recibido el aviso del impacto, que no ha dejado heridos aunque sí daños materiales, informa el servicio de emergencias.

