Una colisión por alcance de dos coches en Gran Vía deja a una mujer de 69 años herida

El accidente se ha producido a las 18:54 horas

La Gaceta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:14

Una mujer de 69 años ha resultado herida este viernes. El accidente se ha producido a las 18:54 horas. Ha sido una colisión por alcance de dos turismos a la altura del número 47 de la calle Gran Vía. Según explica el 112 la mujer herida se quejaba de dolor de cuello. El 112 ha avisado a Policía Local, Nacional y Sacyl.

