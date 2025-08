Los coches quemados amenazan la seguridad y el campo salmantino en pleno verano

Celia Luis Salamanca Miércoles, 6 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

El calor y los vehículos en verano son el cóctel perfecto para desatar virulentos incendios capaces de arrasar hectáreas de superficie forestal. Durante el periodo estival varios vehículos han ardido en la provincia de Salamanca. Hace una semana, se activaron tres focos tras originarse un fuego en el interior de un coche en plena A-66, a la altura del kilómetro 410, en la comarca de Béjar. El aviso fue recibido por el 112 a las 17:05 horas del sábado, 26 de julio, movilizando a los servicios de emergencias hasta el lugar. Bomberos de la Diputación, agentes de Tráfico de la Guardia Civil y personal de Medio Ambiente se trasladaron al lugar.

Pero lo que parecía un suceso aislado no lo era. Prácticamente al mismo tiempo, se declararon dos incendios forestales en las localidades bejaranas de Navacarros y Sorihuela, situadas muy próximas al lugar del incendio del vehículo. Las llamas comenzaron a propagarse a las 17:06 en Navacarros y a las 17:07 en Sorihuela, según datos oficiales del sistema InfoCyL de la Junta de Castilla y León. El fuego originado en el turismo se extendió al entorno natural, provocando las llamas en el terreno del entorno y los incendios afectaron a terrenos arbolados, agrícolas, de matorral y pasto.

La madrugada del jueves, 31 de julio, el humo en un turismo alarmó a vecinos y viandantes en los alrededores de la calle Colombia, en la zona de El Rollo. Se trató de un coche en llamas que movilizó a los Bomberos de Salamanca sobre las 6:30 horas, acudiendo a dicha vía para extinguir el fuego—que calcinó completamente el turismo—antes de que provocaran más daños materiales.

Asimismo, un camión propiedad de una empresa de piensos ubicada en la calle Peñas de Linares de Riofrío quedó reducido al chasis tras incendiarse en la madrugada del viernes, 1 de agosto. El vehículo, que era utilizado a diario para el transporte de pienso y paja fue estacionado por uno de los dueños en la tarde de este jueves sobre las 21:00 horas y pasadas la 1:30 horas de la madrugada comenzó a arder, por causas que actualmente investigan agentes de la Guardia Civil.

El vehículo estaba cargado de paja y, ante la magnitud del incendio fue necesaria la intervención de los Bomberos de los parques de Tamames y Béjar, que trabajaron intensamente en las labores de extinción hasta aproximadamente las 5:00 horas. Así como la colaboración de los vecinos, que intentaron contener el fuego mientras llegaban los servicios de emergencia. Las llamas destruyeron por completo el vehículo, que era fundamental para repartir y alimentar a las vacas, según los propietarios que mostraron su profunda preocupación a LA GACETA ya que el camión formaba parte imprescindible de su trabajo diario. Además de afectar a un terreno colindante al vehículo estacionado.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del suceso, analizando tanto la posibilidad de un fallo técnico en el propio camión como la de un acto intencionado. A pesar de la aparatosidad de las llamas ninguna persona resultó herida.

Un día después, el sábado 2 de agosto, varios coches se incendiaron de madrugada durante una verbena en Peralejos de Abajo, en pleno marco de las fiestas de la localidad. Un fuego, al parecer originado en un coche afectó al menos a otros cuatro vehículos en un aparcamiento habilitado durante la actuación de la Orquesta Panorama.

Una llamada de alerta entraba sobre las 4:00 horas, justo después de la actuación de la orquesta en el municipio y, automáticamente, la sala de operaciones de Emergencias 112 de Castilla y León desplazaba hasta el lugar a varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación, en concreto de los parques de Vitigudino y Lumbrales. Así como a la Guardia Civil. Los efectivos centraron sus esfuerzos en sofocar el foco principal del incendio y en asegurar el perímetro para evitar que las llamas se extendieran a más turismos. A pesar de la aparatosidad del suceso, afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, aunque todos los turismos implicados, al menos cinco, sufrieron importantes daños materiales. Al parecer, las llamas se originaron por un recalentamiento en uno de los coches, según la Guardia Civil, que envió varias patrullas en servicio. El fuego provocó alerta entre quienes estaban en la zona, un descampado junto al frontón del pueblo.

El alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla Roso, se ha pronunciado sobre el incidente que 'empañó' la madrugada de espectáculo y música que se vivió en la localidad, y lo ha hecho mostrando todo su pesar por lo ocurrido, asegurando que «el Ayuntamiento se pondrá de parte de los damnificados». «Sé que hay seguros e indemnizaciones, pero, afortunadamente, por la edad que tengo, la vida me ha enseñado que lo material no vale para nada. Estoy mal y no porque piense que se va a pagar más o menos. Pienso en unas personas que han venido desde lejos a disfrutar y han perdido su coche. Eso lo llevo dentro, en el alma, y como alcalde, tengo que asumirlo. Hay otras cosas que uno lleva en la mochila, pero sí quiero decirlo públicamente. Desde el Ayuntamiento, nos vamos a posicionar firmemente a favor de los damnificados», ha sentenciado.