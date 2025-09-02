Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras El delincuente fue captado por los dispositivos pero no hay noticia de su detención. Pese a que de ocho coches no se llevó nada, en los otros cuatro sustrajo objetos de escaso valor como gafas, gorras o calderilla

La investigación sobre el saqueo en el parking de la avenida de Portugal sigue abierta y, por ahora, al parecer sin detenidos. El delincuente, al parecer un drogodependiente, destrozó una docena de vehículos, aunque al parecer solo robó en cuatro de ellos. Efectos de poco valor, en cualquier caso, de manera que una vez más los daños y las molestias para los afectados superan con creces al botín.

Según ha podido saber LA GACETA, las cámaras de seguridad del garaje captaron con nitidez al autor, un sujeto que accedió al interior por la rampa de entrada y que, sin dudarlo, bajó directamente a la planta -2. Allí comenzó una oleada de destrozos que, según fuentes del caso, afectó a una docena de vehículos, entre ellos varios de alta gama de marcas como Mercedes y Volvo.

En las imágenes se le ve primero provisto de una piedra, que lanzó contra las ventanillas de cuatro o cinco coches. Más adelante, al parecer ya dentro de uno de los turismos, se apoderó de un martillo que utilizó para continuar con la destrucción sistemática del resto de vehículos. Una auténtica escena de violencia gratuita, que dejó el suelo del garaje cubierto de cristales y los coches alineados con las lunas hechas añicos.

De ocho de los vehículos no llegó a sustraer nada. En el resto, apenas objetos de escaso valor: unas monedas en un cenicero, unas gafas de sol, una cámara de fotos, gorras y algunos efectos personales de un trabajador. Todo apunta, señalan las fuentes, a que se trata de una persona con problemas de drogadicción, sin experiencia ni profesionalidad, que actuó con gran violencia pero sin un objetivo claro.

Más allá del daño material, el golpe ha trastocado la vida de varias familias. Uno de los afectados, que se disponía a salir de vacaciones esta misma semana, se ha visto obligado a suspenderlas al quedarse sin vehículo. Otros propietarios lamentan la impotencia de ver sus coches destrozados tras años de ahorro.

Aunque no es el primer robo en este garaje, nunca se había registrado un episodio de tal envergadura. La Comisaría de Policía investiga los hechos, sin que por el momento se tenga conocimiento de detención alguna al respecto.