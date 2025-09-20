Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
El aviso se registraba a las 23:00 horas de la noche de este viernes, 19 de septiembre
Salamanca
Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:43
Un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este viernes en el municipio de Villar de Peralonso ha dejado a cinco personas heridas, entre ellas, tres menores. El aviso se recibía a las 23:00 horas en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León. En él, se alertaba de que un adulto había quedado atrapado en el vehículo.
El suceso tenía lugar en el kilómetro 44 de la CL-517. Entre los heridos, hay un niño de 3 años, otro de 5 años y un bebé de tan solo 4 meses.
Hasta el lugar, se desplazaban los Bomberos de la Diputación de Salamanca, una Unidad Enfermerizada de Emergencias, dos ambulancias de soporte vital básico, una PAC de Vitigudino y la Guardia Civil de Tráfico, que colaboraban en la atención de los heridos y en la liberación de uno de los adultos, los padres de los menores, que quedó atrapado tras el vuelco.
