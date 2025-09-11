Un choque de dos turismos se salda con una mujer herida en El Bodón El accidente se ha producido a eso de las 14.27 horas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:01

Se ha producido un accidente vial con una mujer herida en El Bodón a las 14:27 horas, según informa el 112. El incidente se ha dado en la carretera CL-626, km. 13, en el cruce hacia Fuenteguinaldo, según especifica el 112, que además añade que ha sido una colisión entre dos turismos.

Han solicitado asistencia para una mujer de 59 años, consciente, que se quejaba de un dolor en el pecho. El 122 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la mujer herida.