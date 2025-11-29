Un camionero y un motorista, heridos tras sendos accidentes en la provincia El primero se ha registrado en Fuentes de Oñoro y el segundo en Castellanos de Moriscos

Dos accidentes este sábado en la provincia han obligado a intervenir a Emergencias Saniarias para atender a sendos varones que se aquejaban de dolores en su cuerpo.

El primero de ellos se registró a las 20.13 horas en el Kilómetro 354 de la A-62 sentido Portugal, en Fuentes de Oñoro y en el cual estaban implicados una camioneta y un camión. El 112 trasladó el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envió recursos para atender a un camionero de unos 30 años, que se encontraba consciente pero con dolor de hombro.

El segundo de ellos fue a las 20:36 horas. Un motorista había sufrido una caída en la N-620, a la altura de la gasolinera de la entrada de Castellanos de Moriscos. Por ello, también se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que enviaron medios para atender al motorista de 32 años herido en un pie.