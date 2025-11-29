Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia de servicio por Salamanca. LAYA

Un camionero y un motorista, heridos tras sendos accidentes en la provincia

El primero se ha registrado en Fuentes de Oñoro y el segundo en Castellanos de Moriscos

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

Dos accidentes este sábado en la provincia han obligado a intervenir a Emergencias Saniarias para atender a sendos varones que se aquejaban de dolores en su cuerpo.

El primero de ellos se registró a las 20.13 horas en el Kilómetro 354 de la A-62 sentido Portugal, en Fuentes de Oñoro y en el cual estaban implicados una camioneta y un camión. El 112 trasladó el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envió recursos para atender a un camionero de unos 30 años, que se encontraba consciente pero con dolor de hombro.

El segundo de ellos fue a las 20:36 horas. Un motorista había sufrido una caída en la N-620, a la altura de la gasolinera de la entrada de Castellanos de Moriscos. Por ello, también se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que enviaron medios para atender al motorista de 32 años herido en un pie.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  2. 2 El hermano de un árbitro de 14 años se harta de los insultos que recibía el menor y el partido se suspende entre empujones
  3. 3 La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años por un posible ictus en Valero
  4. 4 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  5. 5 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  6. 6 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  7. 7 ¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran
  8. 8 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  9. 9 Tres personas investigadas por caza furtiva con galgos en el coto de Macotera
  10. 10 Los carniceros advierten de la subida de los precios ante la escasez: «Los tienen que traer pequeñitos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un camionero y un motorista, heridos tras sendos accidentes en la provincia

Un camionero y un motorista, heridos tras sendos accidentes en la provincia