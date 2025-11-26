Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juzgados de Colón.

En busca por no acudir al juicio del robo de la hucha contra el cáncer en Béjar

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:46

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha tenido que suspender este miércoles la vista prevista por el robo de la hucha solidaria de la Asociación Bejarana Contra el Cáncer después de que uno de los acusados, M.CH., no compareciera en sala. El juez ha ordenado su búsqueda y detención. El otro procesado, O.R.S.H., sí estaba citado, aunque actualmente se encuentra en prisión por otras causas.

El procedimiento se sigue por la sustracción, en diciembre de 2023, de una hucha destinada a recaudar fondos contra el cáncer en una droguería de la calle Mayor de Béjar. Según el relato fiscal, uno de los acusados distrajo a la propietaria mientras su compañero arrancaba de un tirón el recipiente, anclado con un cable, y huían con los 100 euros que contenía, cantidad que no ha sido recuperada.

La Fiscalía califica los hechos como robo con fuerza y pide tres años y seis meses de prisión para M.CH., con reincidencia, y dos años y seis meses para O.R.S.H., además de la indemnización conjunta de los 100 euros sustraídos. La vista queda pendiente de nueva fecha una vez sea localizado el acusado ausente.

