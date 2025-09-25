Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Policía Nacional durante otra investigación por trata de seres humanos. POLICÍA NACIONAL

El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía

El prostíbulo funcionaba en un piso y fue desmantelado tras meses de investigación. La presunta cabecilla, dueña del inmueble y compatriota de las chicas, no ha sido localizada

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:30

La Audiencia Provincial de Salamanca acogerá el próximo 22 de octubre, a partir de las 09:30 horas, la audiencia preliminar en el procedimiento abierto tras el desmantelamiento del burdel chino instalado en un piso de la avenida de Portugal. Dos son los acusados: L.G., un mujer de nacionalidad china, y J.A.D., un vecino de Salamanca, ambos señalados por la Fiscalía como colaboradores en una trama de explotación sexual que operaba en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, la principal implicada, también china y considerada la responsable directa de la explotación, no estará presente. Según informan fuentes del caso, se encuentra en paradero desconocido y a día de hoy permanece en rebeldía judicial.

Según recoge la calificación provisional de la Fiscalía de Salamanca, la investigación policial se zanjó con el desmantelamiento de un piso convertido en prostíbulo clandestino, donde varias mujeres chinas eran obligadas a prostituirse bajo el control férreo de la dueña. Según el escrito de acusación, esta mujer -actualmente huida- era la cabecilla del negocio, mientras que los ahora procesados habrían facilitado la captación y el funcionamiento del lupanar. El Ministerio Público sostiene que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad y dependencia económica que favoreció su sometimiento.

La Fiscalía pide penas de 18 años de prisión para cada uno de los dos acusados, por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la prostitución ajena. A su juicio, ambos contribuyeron a mantener un entramado que convertía a las mujeres en mercancía, con beneficios económicos directos para los responsables.

La defensa del varón rechaza tajantemente estas acusaciones y reclama su absolución. Sostiene que no participó en la gestión del piso ni tuvo relación alguna con las actividades ilícitas que se le atribuyen, por lo que reclama la absolución. En el caso de la mujer china que comparecerá como acusada, no se conoce aún con detalle la línea de defensa.

El procedimiento que ahora llega a la Audiencia Provincial comenzó hace meses, cuando la Policía detectó movimientos sospechosos en un piso de la céntrica avenida de Portugal. Tras varias vigilancias, la investigación concluyó que en el inmueble se desarrollaban actividades de prostitución organizada, con mujeres que vivían allí bajo el control de la propietaria. Las víctimas, de origen chino y recién llegadas a España, habrían sido sometidas a normas estrictas y presiones constantes para mantener el negocio activo.

La audiencia preliminar del 22 de octubre podría ser decisiva. Servirá para que las partes negocien un posible acuerdo que evite el juicio o, en su defecto, para confirmar la apertura de una vista oral. De no alcanzarse pacto, el caso avanzará hacia un proceso largo, con declaraciones de testigos y peritos que pondrán de nuevo sobre la mesa los detalles de un asunto tan turbio como sensible.

