Un brusco giro al ver a la Policía delata a un camello con hachís en Pizarrales Fue interceptado en plena calle durante un dispositivo de las Ferias y Fiestas. Aunque trató de evitar a los agentes, acabaron descubriendo la droga en su bolso y se lo llevaron detenido

M. C. SALAMANCA Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:13h.

La Policía Nacional, ha detenido a un varón por un presunto delito contra la salud pública, interviniéndole una tableta de hachís en el bolso que llevaba colgado del brazo.

La actuación se llevó a cabo en la tarde de este sábado, dentro del dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca, realizando labores de prevención para dar respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio.

Los agentes observaron en el barrio de Pizarrales a un varón caminando por la vía pública en la dirección en la que ellos se encontraban y al detectar su presencia, realizó un cambio brusco de dirección para evitarlos.

Ante tales hechos, procedieron a interceptarlo para realizar su identificación, mostrándose éste visiblemente nervioso.

Le solicitaron su identificación, manifestando que no llevaba su DNI, facilitando verbalmente su filiación. Posteriormente los agentes le solicitan que les muestre lo que lleva en interior del bolso, entregándoselo a los actuantes.

Posteriormente encontraron en el interior del bolso que portaba una pastilla de una sustancia vegetal de color marrón prensada, la cual tiene una apariencia similar al hachís. Estaba envuelta en un plástico transparente y con una etiqueta plateada en uno de los lados con una inscripción, comprobando que tiene una peso de 100,952 gramos. También comprobaron que había un total de 200 euros en cuatro billetes de 50 euros.

Los Policías en vista de los hechos procedieronn a la detención del varón identificado, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, interviniendo la sustancia estupefaciente localizada y los 200 euros.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, al cual se dio cuenta de los hechos.