Los Bomberos sofocan el incendio de un coche junto a La Glorieta El fuego se inició en un solar próximo

La Gaceta Jueves, 28 de agosto 2025, 23:20 | Actualizado 23:47h.

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han visto obligados a intervenir para sofocar el fuego de un vehículo estacionado en las proximidades de un solar junto a La Glorieta.

Los propios servicios de extinción de incendios recibieron el aviso a las 22.50 horas y tras 20 minutos de intervención una dotación con cuatro efectivos logró apagar el fuego. Unicamente se han tenido que lamentar daños materiales.

Algunos presentes en la zona quisieron compartir el momento en las redes sociales, como es el caso del vídeo que acompaña a esta noticia.

