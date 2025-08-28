Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio.
Imagen del incendio. VÍDEO: Instagram @manudlatorre

Los Bomberos sofocan el incendio de un coche junto a La Glorieta

El fuego se inició en un solar próximo

La Gaceta

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:20

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han visto obligados a intervenir para sofocar el fuego de un vehículo estacionado en las proximidades de un solar junto a La Glorieta.

Los propios servicios de extinción de incendios recibieron el aviso a las 22.50 horas y tras 20 minutos de intervención una dotación con cuatro efectivos logró apagar el fuego. Unicamente se han tenido que lamentar daños materiales.

Algunos presentes en la zona quisieron compartir el momento en las redes sociales, como es el caso del vídeo que acompaña a esta noticia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  3. 3 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  4. 4 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  5. 5 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  6. 6 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  7. 7 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  8. 8 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  9. 9 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes
  10. 10 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los Bomberos sofocan el incendio de un coche junto a La Glorieta