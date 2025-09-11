Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés La intervención ha durado poco más de 15 minutos

La Gaceta Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:56

Los Bomberos de Salamanca han tenido que intervenir en la tarde de este miércoles para rescatar a un menor de unos 2 años de edadatrapado accidentalmente en el vehículo de sus padres.

La propia madre fue la que dio el aviso a los servicios de extinción de incendios alrededor de las 20.00 horas. Hasta el lugar se desplazó una dotación que tuvo que romper el cristal del turismo para rescatarlo ante el nerviosismo de su progenitora.

La intervención duró poco más de 15 minutos.