Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una dotación de Bomberos por Salamanca.

Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés

La intervención ha durado poco más de 15 minutos

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:56

Los Bomberos de Salamanca han tenido que intervenir en la tarde de este miércoles para rescatar a un menor de unos 2 años de edadatrapado accidentalmente en el vehículo de sus padres.

La propia madre fue la que dio el aviso a los servicios de extinción de incendios alrededor de las 20.00 horas. Hasta el lugar se desplazó una dotación que tuvo que romper el cristal del turismo para rescatarlo ante el nerviosismo de su progenitora.

La intervención duró poco más de 15 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca se prepara para la Vuelta: cortes de tráfico y cambios en el recorrido de los autobuses urbanos
  2. 2 La Vuelta a España por Salamanca, al detalle: estas son las calles y los pueblos del recorrido completo
  3. 3 Detectado el primer caso de gripe aviar de Salamanca de 2025
  4. 4 Un niño de 7 años resulta herido con un golpe en la cabeza tras ser atropellado en Santa Marta
  5. 5 Un helicóptero, drones y más de 200 agentes para blindar el paso de la Vuelta por Salamanca
  6. 6 Dos heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la calle Juan Pablo II
  7. 7 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este jueves 11 de septiembre
  8. 8 El exjugador del Salamanca que protagoniza un traspaso millonario
  9. 9 Fallece Mati, querido miembro del club Salmantica Triatlón: «Hasta siempre, amigo»
  10. 10 «Pedimos el día libre para visitarlo todo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés

Los Bomberos rescatan a un niño encerrado en el interior de un vehículo en la calle Rodríguez Fabrés