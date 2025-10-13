Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria Según testigos el origen puede ser un todoterreno

La Gaceta Villoria Lunes, 13 de octubre 2025, 23:00 | Actualizado 23:07h.

Un incendio en una zona de restos vegetales en Villoria ha movilizado a los Bomberos y a efectivos de la Guardia Civil este lunes.

El fuego, registrado sobrepasadas las 21.00 horas, ha sido a escasos metros de la zona de las eras, parece tener el origen en un todoterreno tipo pick up que ha frenado en la curva de los caminos y ha encendido el fuego tras salir posteriormente por el camino de Moriñigo, según han confirmado testigos al propio Consistorio de Villoria.