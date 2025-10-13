Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio. AYUNTAMIENTO DE VILLORIA

Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria

Según testigos el origen puede ser un todoterreno

La Gaceta

Villoria

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:00

Un incendio en una zona de restos vegetales en Villoria ha movilizado a los Bomberos y a efectivos de la Guardia Civil este lunes.

El fuego, registrado sobrepasadas las 21.00 horas, ha sido a escasos metros de la zona de las eras, parece tener el origen en un todoterreno tipo pick up que ha frenado en la curva de los caminos y ha encendido el fuego tras salir posteriormente por el camino de Moriñigo, según han confirmado testigos al propio Consistorio de Villoria.

