Los Bomberos de la Diputación de Salamanca intervienen en el desalojo de un edificio en el Barco de Ávila tras un incendio El inmueble afectado se encuentra frente al cuartel de la Guardia Civil

L. G. / E. P. Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:23 | Actualizado 18:30h.

El incendio en una vivienda de un edificio situado en la avenida de Cervantes, frente al cuartel de la Guardia Civil, en la localidad abulense de El Barco de Ávila, ha obligado a desalojar todo el inmueble, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Ampliar A.A.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.01 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones ha recibido el aviso del incendio en el que, en principio, no había personas heridas, aunque los alertantes habían solicitado asistencia sanitaria en el lugar de forma preventiva.

El 112 ha informado del suceso a los Bomberos de Ávila y de la Diputación de Salamanca, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado un equipo médico de la zona y una UVI móvil.