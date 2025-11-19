Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una vecina camina por una calle de Villoruela. ARCHIVO

En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción

Una de las víctimas logró zafarse y refugiarse en una vivienda próxima, contra la que también la emprendieron a golpes. La Fiscalía solicita cuantiosas multas para los tres acusados, dos hermanos y un varón extranjero, por daños que superan los 2.000 euros

M. C.

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:15

El violento suceso que la madrugada del 17 de julio de 2022 sacudió Villoruela regresará este jueves al Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca, donde se celebrará la segunda audiencia preliminar por un caso en el que un vehículo resultó destrozado y dos varones lesionados simplemente por llamar la atención a los vándalos. La Fiscalía pude para los acusados -el varón R.S.M.M., su hermana T.S.M.M. y el extranjero E.O.O.- el pago de importantes multas por los delitos de daños de los que les acusa, además de las responsabilidades derivadas de sus actos.

Según recoge en su escrito de calificaciones provisionales el Ministerio Público, alrededor de las 05:30 horas de ese día, los tres acusados habrían causado numerosos desperfectos en un vehículo estacionado en una calle de Villoruela. Los golpes afectaron principalmente a la parte delantera y al techo, con un coste pericial estimado en 1.883 euros.

Los ruidos y la escena llamaron la atención de un viandante que pasaba por la zona y que decidió recriminarles su comportamiento. Su intervención, lejos de calmar el ánimo, habría desencadenado una violenta agresión: los acusados, según la Fiscalía, se abalanzaron sobre él propinándole reiterados golpes que le causaron lesiones de consideración y secuelas.

Un segundo varón, que acudió en auxilio del anterior al ver la situación, también fue atacado y sufrió diversas contusiones, aunque logró escapar y refugiarse en una vivienda cercana. Pero la agresividad del grupo no cesó ahí. Los tres acusados se dirigieron al domicilio en cuestión y arremetieron contra la puerta y los cristales, provocando daños valorados en 226 euros.

Según informan fuentes del caso, ya se celebró una primera audiencia preliminar por esta causa, en la que no se alcanzó ningún acuerdo entre las partes, de manera que mañana el procedimiento volverá al Juzgado antes de juicio.

El Ministerio Público mantiene su acusación por delitos de daños para cada uno de los tres implicados, con multas de cuantía relevante asociadas a los perjuicios ocasionados.

