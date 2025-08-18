Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una dotación de Bomberos en las calles de Salamanca.

El Ayuntamiento moviliza este martes a una dotación de Bomberos en las labores de extinción de El Bierzo

Será relevada periódicamente para garantizar la continuidad de las tareas que le sean asignadas sobre el terreno

La Gaceta

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:38

El Ayuntamiento de Salamanca movilizará a primera hora de este martes una dotación formada por un mando, tres efectivos y un vehículo ligero pertenecientes al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que se sumará al dispositivo de extinción de incendios desplegado en la comarca leonesa de El Bierzo en respuesta al llamamiento del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) efectuado en la tarde de este lunes.

La dotación será relevada periódicamente para garantizar la continuidad de las tareas que le sean asignadas sobre el terreno, así como la seguridad de los efectivos desplazados. Su labor consistirá, principalmente, en la defensa y la protección de los núcleos urbanos y su población.

Previamente a esta nueva intervención, el Servicio de Extinción ha colaborado activamente la pasada semana en los trabajos de extinción de varios incendios declarados en la provincia salmantina. El jueves, 14 de agosto, desplazó un retén formado por cinco efectivos a La Alberca, quienes llevaron a cabo tareas de apoyo de interfaz urbano forestal y para asegurar el suministro de agua en la operación de extinción.

Por su parte, el viernes, 15 de agosto, bomberos del parque municipal fueron movilizados hasta los municipios de Cipérez, Villar de Peralonso, Gejo de los Reyes, Peñalvo y Tremedal de Tormes. También trabajaron en el realojo de los vecinos afectados por el incendio de El Payo y Cipérez, contando con el apoyo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca.

De este modo, el Consistorio salmantino está ofreciendo su colaboración a vecinos de municipios de Castilla y León asolados por los incendios de los últimos días, y traslada un mensaje de apoyo y solidaridad a todas aquellas personas que también están resultando afectadas en diversas zonas del país, así como de Portugal.

