«Si avisas a la Policía, lo pagarás»: detenidas dos vecinas de Pizarrales tras un brutal robo en el bar 'El Trébol' delante de cinco niños Las asaltantes golpearon a los propietarios del establecimiento de Garrido, se llevaron el dinero de la caja y destrozaron el local entre amenazas de muerte. La agresión se produjo en presencia de los hijos pequeños de los dueños, testigos directos del ataque

M. C. SALAMANCA Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:55

Un robo con violencia, golpes, amenazas y destrozos en plena ciudad. Dos mujeres han sido detenidas en Salamanca tras asaltar el bar 'El Trébol', donde presuntamente agredieron a los dueños, se llevaron dinero de la caja y hasta varias bicicletas infantiles, todo ello delante de varios menores, entre ellos los hijos de los propietarios y otros tres que acompañaban a las asaltantes, que presenciaron la brutal escena.

Según relatan fuentes del caso a LA GACETA, las detenidas -dos mujeres de etnia gitana y que vestían de rosa, que iban acompañadas de otra mujer, que vestía de negro, así como de tres niños- irrumpieron en el bar alrededor de las 00:30 horas de este martes. Se dirigieron a la zona interior de la barra, abrieron la caja registradora y se apoderaron de varios billetes, una cantidad estimada entre 100 y 150 euros. Durante la acción no dudaron en agredir tanto a la propietaria del local como a su marido, que se encontraba también trabajando.

El robo no terminó ahí. Al abandonar el establecimiento, las asaltantes se llevaron tres bicicletas infantiles que estaban en la salida y, antes de marcharse, reventaron la pantalla del televisor del bar. La secuencia completa quedó grabada en las cámaras de seguridad, unas imágenes que los agentes de la Policía Nacional pudieron revisar en el teléfono móvil de la dueña del negocio a su llegada al lugar.

La situación se volvió aún más tensa cuando una de las mujeres, todas ellas vecinas del barrio de Pizarrales, llegó a exigir al marido de la propietaria las llaves de su vehículo que estaba estacionado en la puerta del establecimiento. Pretendía llevárselo «como parte del pago del problema», según llegó a manifestar, aunque finalmente no logró su propósito.

El matrimonio, además de sufrir la violencia directa de las atacantes, vivió la escena en presencia de sus dos hijos pequeños, que fueron testigos de todo lo ocurrido.

Tras abandonar el lugar en un Citroën C4, las mujeres no tardaron en ponerse en contacto de nuevo con la víctima. Una de ellas llamó desde su teléfono personal a la propietaria para lanzarle una amenaza: «Como me entere de que has llamado a la Policía, te vas a enterar. Su raza».

Los agentes localizaron entonces a la mujer, se citaron con ella en la calle La Luz del barrio de Pizarrales, donde finalmente dieron con las dos sospechosas. Vestían la misma ropa con la que habían sido grabadas minutos antes en el interior del bar y no dudaron en reconocer a los agentes que acababan de mantener una «fuerte discusión» en 'El Trébol'.

En ese momento fueron detenidas e informadas de sus derechos. Ambas fueron trasladadas a dependencias policiales mientras se completaban las diligencias, a la espera de ser puestas a disposición del Juzgado de Guardia.