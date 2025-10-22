La ausencia de un abogado aplaza el juicio contra el 'estafador de los famosos' por ofrecer La Glorieta para fiestas universitarias I.M.F. y V.A.H. se enfrentan a penas de un año y seis meses de prisión que les pide la Fiscalía, así como 9.000 euros de responsabilidad civil

M. C. SALAMANCA Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:34

La ausencia del abogado de la acusada ha obligado a suspender y aplazar el juicio previsto para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca contra I.M.F., conocido como el estafador de los famosos, y V.A.H., acusados de estafar 9.000 euros al ofrecer La Glorieta para barras universitarias. Cada uno se enfrentan a un año y seis meses de prisión y al pago conjunto de 9.000 euros de indemnización.

Según la Fiscalía, I.M.F., con antecedentes por estafas como las de los conciertos de Sergio Dalma y Mónica Naranjo, se presentó como representante de The Jungle Production S.L., sin tener poder alguno en la empresa.

Con la complicidad de V.A.H., administradora única, convenció al denunciante de que la mercantil tenía los derechos de explotación de La Glorieta para las fiestas universitarias de mayo de 2019. El perjudicado entregó 9.000 euros por la instalación de dos barras de bar, que nunca se montaron porque la empresa carecía de licencia.