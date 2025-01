Ampliar El acusado, en el juicio que acogió la Audiencia Provincial. LAYA

La Audiencia absuelve a un hombre denunciado por agresión sexual a la hija de su ex una década después de los supuestos hechos La mujer tenía 11 o 12 años en el momento de los presuntos abusos. El tribunal concluye que la víctima no se lo contó a su madre, ni a sus hermanas, ni lo denunció a lo largo de los años venideros. La acusación particular le pedía 15 años de prisión