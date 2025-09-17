El atropello de un joven eleva a siete las víctimas en Salamanca en tres días El último accidente tuvo lugar a primera hora de ayer en el paseo de Rector Esperabé

M. C. SALAMANCA Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

La racha de atropellos en Salamanca parece no tener fin. En apenas 72 horas se han registrado siete heridos de diversa consideración, en distintos puntos de la ciudad, que han requerido asistencia sanitaria e incluso traslado hospitalario en varios casos. Cuatro atropellos con víctimas de todas las edades, desde una anciana de 86 años hasta un niño de solo 2, uno de ellos ha sido triple y otro doble, y en todos los casos se investigan las circunstancias que han desencadenado los atropellos.

El último accidente se ha producido este miércoles por la mañana, a las 09:55 horas, en el paseo Rector Esperabé, junto a la Casa Lis. El servicio de emergencias 112 recibió aviso a esa hora del atropello de un turismo a un joven. El chico se encontrba consciente en el lugar, pero necesitaba atención sanitaria, según manifestaron los alertantes. Policía Local, Policía Nacional y Sacyl se trasladaron hasta el lugar.

El domingo comenzó esta alarmante cadena. A las 19:47 horas se recibió aviso de otro atropello, en la avenida Padre Ignacio Ellacuría, a la altura del Mercadona, un coche embistió a tres peatones: una joven de 30 años, un varón de 25 y un niño de 2. Todos fueron atendidos en el lugar del accidentes y trasladados posteriormente al Hospital de Salamanca, la mujer y el niño en UVI móvil .

El lunes, a las 14:39 horas, en la avenida Alfonso IX de León, una furgoneta atropelló a dos mujeres, de 85 y 56 años, que también tuvieron que ser trasladadas al Hospital tras recibir asistencia en el lugar.

Y el día siguiente a primera hora de la mañana, a las 08:36 horas, se recibió aviso de otro atropello en la calle Licenciado Vidriera, a la altura del número 36, en el barrio Blanco, donde un turismo arrolló a una mujer de unos 40 años. La víctima fue atendida en el mismo lugar y finalmente fue igualmente evacuada al Hospital de Salamanca.