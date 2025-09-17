Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé
Ha ocurrido este miércoles por la mañana
La Gaceta
Salamanca
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:28
Un joven ha resultado herido tras ser atropellado en el paseo Rector Esperabé, a la altura de La Casa Lis, la mañana de este miércoles.
El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la llamada informando del accidente a las 9:55 horas, en el que indicaban que el hombre se encontraba consciente pero que necesitaba asistencia sanitaria.
Desde la sala de operaciones se avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl para que se acercasen al lugar del atropello.
