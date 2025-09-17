Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia en carretera en una foto de archivo. LAYA

Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé

Ha ocurrido este miércoles por la mañana

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:28

Un joven ha resultado herido tras ser atropellado en el paseo Rector Esperabé, a la altura de La Casa Lis, la mañana de este miércoles.

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la llamada informando del accidente a las 9:55 horas, en el que indicaban que el hombre se encontraba consciente pero que necesitaba asistencia sanitaria.

Desde la sala de operaciones se avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl para que se acercasen al lugar del atropello.

