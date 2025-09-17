Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé Ha ocurrido este miércoles por la mañana

Una ambulancia en carretera en una foto de archivo.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Un joven ha resultado herido tras ser atropellado en el paseo Rector Esperabé, a la altura de La Casa Lis, la mañana de este miércoles.

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la llamada informando del accidente a las 9:55 horas, en el que indicaban que el hombre se encontraba consciente pero que necesitaba asistencia sanitaria.

Desde la sala de operaciones se avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl para que se acercasen al lugar del atropello.