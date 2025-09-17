Atendida una sexagenaria tras volcar con su coche en Béjar El incidente ha ocurrido pasadas las 16:00 horas de la tarde de este miércoles

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Castilla y León, circulando por una autovía.

Elena Martín Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:21

Un accidente de tráfico se ha registrado hoy a las 16:22 horas en la autovía A-66, en el kilómetro 416, sentido Extremadura, a la altura de Béjar. Según los primeros informes facilitados por el 112, un turismo se ha salido de la vía, quedando en la mediana, sin que se registraran heridos en un primer momento.

No obstante, tras recibirse el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la Guardia Civil de Tráfico solicitaba asistencia médica para una mujer de 66 años que presentaba mareos tras el incidente. Emergencias Sanitarias enviaba al lugar una ambulancia de soporte vital básico para atenderla.

Por el momento, se desconoce si ha precisado de traslado al Hospital.