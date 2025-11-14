El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión La víctima, una vecina de 79 años, fue atacada a pocos metros de su casa cuando regresaba de una fuente. Los dueños de los canes se enfrentan a una multa por homicidio imprudente menos grave

Cuatro años después del ataque mortal de tres perros a una mujer de 79 años en Valdehijaderos, el caso llegará este viernes a juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Béjar. Los dueños de los animales se sentarán en el banquillo por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, tras la orden de la Audiencia Provincial de Salamanca, que el pasado año revocó el archivo de la causa e instó a que los hechos fueran enjuiciados.

La tragedia ocurrió el 7 de noviembre de 2021, cuando la víctima, una vecina del pueblo, fue atacada en plena calle por tres perros que participaban en una cacería próxima. La mujer regresaba a su domicilio tras recoger agua en una fuente, a apenas diez metros de su casa, cuando los animales la derribaron y le causaron heridas gravísimas por mordeduras.

Pese a los esfuerzos médicos, la anciana falleció días después en el Hospital de Salamanca, adonde fue trasladada desde Béjar tras una primera intervención de urgencia.

El proceso judicial que ahora se reanuda ha sido largo y controvertido. La entonces titular del Juzgado de Instrucción había archivado inicialmente la causa, pero la Audiencia Provincial consideró que debían depurarse responsabilidades penales. El alto tribunal ordenó valorar en juicio si el ataque se produjo fuera del coto de caza, el tiempo que los perros permanecieron sin supervisión y la peligrosidad concreta de los animales, señalando que la caza mayor es «una actividad creadora de riesgo que exige la máxima diligencia».

La juez instructora determinó finalmente que los hechos debían calificarse como imprudencia menos grave, una figura que el Código Penal castiga con multa de tres a dieciocho meses, pero sin pena de prisión. La decisión generó malestar entre las partes, ya que tanto la acusación particular como la defensa presentaron nuevos recursos.

La vista oral, que se celebrará este viernes en Béjar, deberá analizar si los dueños de los perros actuaron con una falta de diligencia punible, al no mantener bajo control a los animales ni adoptar las medidas necesarias para evitar el ataque. La Audiencia ya advirtió de que el caso debía servir para delimitar los niveles de responsabilidad en actividades cinegéticas, donde la falta de supervisión puede derivar en tragedias de esta magnitud.

El suceso conmocionó a la provincia y se convirtió en uno de los episodios más trágicos registrados en Salamanca en los últimos años. La víctima, muy conocida en el municipio, fue hallada malherida por vecinos que alertaron a los servicios de emergencia.

Aquel ataque fue además el segundo mortal en apenas diez días en la provincia. El 28 de octubre de 2021, un rehalero de Ledesma, de 65 años, falleció también tras ser mordido por sus propios perros durante una jornada de caza en Aldearrodrigo. Los hechos recuerdan ahora además al último ataque grave en la provincia, a finales del pasado mes de octubre una anciana de 89 años fue operada de urgencia en el Hospital de Salamanca por las lesiones sufridas en Pelabravo, tras ser atacada por un perro en plena calle, también cerca de su casa.