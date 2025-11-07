El asalto a un tráiler cargado de cerveza desencadenó el último golpe a la droga en Salamanca y Santa Marta La operación se zanjó a finales de octubre con seis familiares detenidos, cuatro puntos de venta desarticulados y la incautación de drogas, armas y 6.000 euros. Algunos domicilios estaban fortificados como auténticos búnkeres, con puertas blindadas y cámaras de video vigilancia

El robo a un camión tráiler cargado con 11.000 litros de cerveza fue el punto de partida de la investigación policial que a finales de octubre destapó una red familiar dedicada al tráfico de cocaína en Salamanca y Santa Marta. Aquella denuncia por robo con violencia e intimidación, que parecía un hecho aislado, derivó meses después en una amplia operación contra el menudeo de droga que se saldó con seis detenidos, armas de fuego y varios narcopisos desmantelados.

La Policía Nacional logró vincular al principal sospechoso del asalto con una familia bien conocida en los entornos policiales por su actividad en la venta de cocaína a pequeña escala. La investigación, desarrollada durante meses por los agentes, permitió descubrir que los miembros del clan gestionaban cuatro puntos de venta activos, ubicados en Pizarrales y Buenos Aires, además de otro en Santa Marta.

La explotación operativa se llevó a cabo de forma simultánea en los cuatro domicilios. Los agentes irrumpieron en las viviendas, hallando 104 dosis de cocaína, 6 dosis de anfetamina, 6 gramos de marihuana, dos pistolas, munición, cinco básculas de precisión, móviles, utensilios para el tráfico de drogas y más de 6.000 euros en efectivo.

Pero lo que más llamó la atención fue el nivel de protección de los domicilios. Según fuentes policiales, algunos funcionaban como auténticos «búnkeres», con dobles puertas metálicas, refuerzos de hierro y cámaras de videovigilancia apuntando hacia la calle. En uno de ellos, incluso, los compradores recibían la droga a través de ventanas de reducido tamaño, un sistema diseñado para minimizar riesgos durante las entregas.

Los agentes constataron que la familia había conseguido crear una red estable de distribución que abastecía distintos puntos del alfoz, combinando la venta directa desde los domicilios con entregas controladas a clientes habituales. El flujo de compradores y las medidas de seguridad extremas habían convertido los pisos en focos activos de menudeo.

Durante el operativo se detuvo a seis personas, cuatro varones y dos mujeres, todos ellos de la misma familia. Se les imputan delitos de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, apropiación indebida, simulación de delito y tenencia ilícita de armas. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional .

La investigación comenzó tras el asalto al camión de cerveza, ocurrido meses atrás, cuando un transportista fue intimidado cuando trasladaba 24 palés valorados en más de 30.000 euros. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el entorno del ahora detenido, identificado como uno de los presuntos autores del robo y, finalmente, como parte del grupo que controlaba varios puntos de venta de droga.