Alarma junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río por un incendio Las llamas se han desatado la mañana de este lunes, poco antes de las 10:30

J. F. R. Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:42 | Actualizado 11:15h. Comenta Compartir

Un incendio en las inmediaciones de la carretera de Matilla de los Caños del Río, a la altura de Poblado de Vistahermosa, ha movilizado a los servicios de emergencia la mañana de este lunes, poco antes de las 10:30.

Según el mapa en tiempo real elaborado por INFOCAL, el Plan de Protección civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, en el lugar se encuentran trabajando en este momento 13 medios, entre ellos dos agente técnicos y tres medioambientales, dos coches autobomba y dos hidroaviones. También se encuentra allí la Policía Local.

Se desconocen por el momento las causas que han originado las llamas.

Imágenes del humo generado por el incendio. LAYA

