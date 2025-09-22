Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El incendio visto desde la carretera. LAYA

Alarma junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río por un incendio

Las llamas se han desatado la mañana de este lunes, poco antes de las 10:30

J. F. R.

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:42

Un incendio en las inmediaciones de la carretera de Matilla de los Caños del Río, a la altura de Poblado de Vistahermosa, ha movilizado a los servicios de emergencia la mañana de este lunes, poco antes de las 10:30.

Según el mapa en tiempo real elaborado por INFOCAL, el Plan de Protección civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León, en el lugar se encuentran trabajando en este momento 13 medios, entre ellos dos agente técnicos y tres medioambientales, dos coches autobomba y dos hidroaviones. También se encuentra allí la Policía Local.

Se desconocen por el momento las causas que han originado las llamas.

Imágenes del humo generado por el incendio. LAYA
En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

