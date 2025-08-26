Agosto negro en las carreteras salmantinas: cinco muertos en tres semanas y once en lo que va de año El último accidente mortal ha tenido lugar a primería hora de este martes en Beleña y se ha zanjado con la muerte de un conductor que viajaba con su mujer y sus tres hijos, los cuatro heridos

M. C. SALAMANCA Martes, 26 de agosto 2025, 11:00

Cinco fallecidos en apenas tres semanas convierten agosto en un mes negro para Salamanca. Con el accidente mortal registrado este martes a la altura de Beleña, ya son cinco las víctimas mortales, y el balance global del año 2025 asciende ya a once fallecidos en Salamanca capital y provincia. Una cifra que convierte este año en uno de los más negros en siniestralidad vial de la última década.

El último siniestro ocurrió sobre las 08:25 horas en la A-66, cuando un turismo se precipitó desde la autovía a la N-630, a unos 6-7 metros de altura, en el punto kilométrico 363, sentido Salamanca. En el vehículo viajaba una familia de cinco miembros, con tres niños. El cabeza de familia que conducía el coche falleció en el acto, la madre y copiloto fue trasladada al Hospital de Salamanca, al igual que los tres hijos, todos ellos menores, uno fue evacuado en helicóptero de Sacyl.

Durante el primer fin de semana de agosto ya se registraron otros cuatro accidentes mortales en la provincia. Un hombre de 54 años perdió la vida en la DSA-170 en La Cabeza de Béjar; horas antes, una mujer de 45 años falleció. El mismo día, un accidente en la A-62, en Sancti-Spíritus, provocó la muerte de una mujer de 32 años y heridas a otras cuatro personas, incluido un bebé de cinco meses. Además, el viernes 1 de agosto, una mujer de 71 años fue atropellada mortalmente en una vía de servicio de la A-66 en Guijuelo.

Todos estos accidentes han requerido la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y servicios de emergencias sanitarias, que han tenido que actuar en circunstancias complejas para excarcelar y atender a los heridos.

El balance de 2025 deja un total de once fallecidos en las carreteras de Salamanca hasta la fecha, lo que supone un aumento respecto a años anteriores y pone de relieve la peligrosidad de las vías durante la operación salida y la temporada estival.

La sucesión de tragedias ha generado alarma entre vecinos y autoridades. Los expertos recuerdan la necesidad de extremar la precaución al volante, respetar los límites de velocidad y mantener una conducción segura, especialmente en tramos de autovía y carreteras secundarias donde se concentran los accidentes graves.

Con cinco víctimas mortales solo en agosto, el verano de 2025 se consolida como uno de los más trágicos para Salamanca en los últimos años, y pone de relieve que la seguridad vial sigue siendo un reto crítico para la provincia.