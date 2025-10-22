Acuerdo entre las partes por el atropello de un anciano en Peñaranda: 9 meses sin conducir, multa y casi 65.000 euros de indemnización Un octogenario resultó grave tras el accidente y murió tiempo después por causas ajenas al accidente. El conductor ha asumido su culpa y aceptado la condena por imprudencia grave

M. C. SALAMANCA Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:35

Las partes han llegado a un acuerdo en el procedimiento seguido contra el conductor que atropelló a un anciano en un paso de peatones de Peñaranda de Bracamonte, en la Nochebuena de 2022. El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha acogido este miércoles la conformidad entre las partes tras el reconocimiento de la responsabilidad por parte del conductor.

Según ha podido saber LA GACETA, el acusado, E.F.B., ha aceptado una pena de nueve meses de privación del permiso de conducir y una multa de dos meses con una cuota diaria de 6 euros (720 euros), además del pago de una indemnización de 64.998,27 euros que será repartida entre los tres herederos de la víctima, un hombre de 80 años que sufrió graves lesiones en el atropello y falleció meses después por causas ajenas al accidente.

El grave accidente se produjo el 24 de diciembre de 2022, alrededor de las 19:00 horas, cuando E.F.B. conducía un turismo Volkswagen Passat por la plaza de España de Peñaranda. Al girar hacia la calle El Carmen, en un cruce con paso de peatones con señalización horizontal y vertical, el conductor no frenó ni realizó maniobra alguna para evitar el atropello, embistiendo al hombre en el momento en que cruzaba la calzada.

El peatón resultó herido de gravedad, con hemorragia cerebral y fracturas de tibia, peroné y rodilla, lesiones que requirieron dos intervenciones quirúrgicas y un largo proceso de recuperación de 366 días. A pesar de sobrevivir al accidente, falleció meses después por causas ajenas al accidente.