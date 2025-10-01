Activos dos incendios en Buenamadre y Carrascal del Obispo Ambos focos se han declarado pasadas las 19:00 horas de la tarde de este miércoles, 1 de octubre

Elena Martín Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:43

Dos incendios se han declarado pasadas las 19:00 horas de la tarde de este miércoles, 1 de octubre, en la provincia. El primero, que ha figurado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 19:11 horas, se ha originado en la localidad de Carrascal del Obispo y el segundo se ha dado a las 19:28 horas en el municipio de Buenamadre.

Hasta ambas localizaciones, se han desplazado dos medios, entre los que han figurado un agente medioambiental y una cuadrilla terrestre. Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas y las causas que las han originado.