Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos de la Diputación, durante una intervención ajena a esta información. ARCHIVO

Activos dos incendios en Buenamadre y Carrascal del Obispo

Ambos focos se han declarado pasadas las 19:00 horas de la tarde de este miércoles, 1 de octubre

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:43

Dos incendios se han declarado pasadas las 19:00 horas de la tarde de este miércoles, 1 de octubre, en la provincia. El primero, que ha figurado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 19:11 horas, se ha originado en la localidad de Carrascal del Obispo y el segundo se ha dado a las 19:28 horas en el municipio de Buenamadre.

Hasta ambas localizaciones, se han desplazado dos medios, entre los que han figurado un agente medioambiental y una cuadrilla terrestre. Por el momento, se desconoce el alcance que han tenido las llamas y las causas que las han originado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  3. 3 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  4. 4 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  5. 5 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  6. 6 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  7. 7 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  8. 8 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  9. 9 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  10. 10 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Activos dos incendios en Buenamadre y Carrascal del Obispo

Activos dos incendios en Buenamadre y Carrascal del Obispo