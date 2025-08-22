Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Panorámica del incendio en el pinar de Alba de Tormes.

Activo un incendio en Morasverdes, posiblemente intencionado

Se ha declarado alrededor de las 15:40 horas de este viernes

Alejandro Sardón

Morasverdes

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:20

Alrededor de las 15:40 horas de este viernes se producía otro incendio en el municipio de Morasverdes, a apenas unos metros del núcleo urbano en un área elevada del término. Hasta la zona se desplazaron 13 medios: dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, dos Brigadas de Refuerzo (BRIF) y tres hidroaviones.

Los servicios de extinción continúan trabajando en la zona —en comparación a lo sucedido la semana pasada, en la que las temperaturas extremas, la baja humedad y las fuertes rachas de viento complicaban la extinción— para extinguirlo. Según INFORCYL, posiblemente haya sido intencionado.

