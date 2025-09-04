Accidente en Buenavista: un herido en una colisión de dos vehículos en la A-66 Un hombre de 60 años ha solicitado asistencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:24 | Actualizado 13:11h.

Una colisión entre dos vehículos en la A-66 se ha saldado con un hombre herido. A las 11:52 horas el 112 recibía la llamada alertando de una colisión entre dos turismos en el pk 363 de la A-66, en Buenavista, sentido Cáceres.

En un primer momento, parecía que no había heridos en el accidente pero luego sí han solicitado atender a un hombre de 60 años herido leve, según explica el 112, que informa a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para que acudan al lugar. Sacyl moviliza una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Se traslada al varón de 60 años en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de Salamanca.

