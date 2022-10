A juicio por retener 24 horas a su novia: “Si huyes, te mato”

Un hombre de iniciales J.E.A.V. se enfrenta el martes a seis años y medio de prisión y una multa de 8.640 euros que le pide el fiscal por retener durante 24 horas, cuchillo en mano, a su entonces pareja. La amenazó de muerte, causó daños en la entidad bancaria de Santa Marta donde la mujer se refugió y se llegó a enfrentar a los guardias que fueron a detenerle. “Si huyes, te mato”, llegó a decir a la víctima.

Según el relato del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA GACETA, los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de febrero. A las 15:00 horas, la mujer regresó al domicilio de Calvarrasa de Abajo y ambos protagonizaron una fuerte discusión después de que la mujer le confesara que había conocido a otro hombre. En ese momento, siguiendo el escrito del fiscal, J.E.A.V. cogió un cuchillo y la intimidó con él.

Cerró la puerta de la calle para que no pudiera salir y cortó las tiras de las persianas para que no pudiera subirlas para huir o pedir auxilio. Así, logro mantenerla encerrada en casa el resto del día, amenazándola continuamente con que si no iba a ser de él, la mataría.

Ya al día siguiente, salieron juntos de casa, aunque él en todo momento cargó con el cuchillo en la manga para intimidarla. Con la excusa de tener que sacar dinero, la mujer le pidió ir a un cajero de Santa Marta. Accedió, pero fue claro: “Si huyes o pides auxilio, te mato”. Al llegar la víctima dijo no tener la tarjeta y necesitar entrar en la sucursal. La mujer entró a la carrera y así pudo pedir auxilio.

No obstante, el acusado no se quedó quieto. Pese a que los empleados no le dejaron entrar, este logró tirar abajo una ventana acristalada próxima a la puerta, que reventó a base de patadas. Tras ello se fue directo a por la mujer e intentó sacarla por la fuerza, aunque afortunadamente en ese momento llegaron varias patrullas de la Policía Local de Santa Marta y de la Guardia Civil. Tal era el estado de agresividad del hombre que llegó a enfrentarse a los agentes del Instituto Armado, pues se encaró con ellos y les amenazó con el arma blanca.

Por todos estos hechos el Ministerio Fiscal solicita para J.E.A.V. dos años de prisión por un delito continuado de amenazas, tres años de cárcel por otro delito continuado de coacciones, y un año y seis meses por un delito de atentado. Asimismo, le acusa de dos delitos de daños y le pide 12 meses de multa a 12 euros al día por cada uno de ellos (8.640 euros en total). El juicio se celebrará la mañana del martes.

012 Teléfono de información a la mujer de Castilla y León