1.000 euros de multa por conducir un patinete bajo los efectos de las drogas en Peñaranda

Iba en dirección prohibida cuando le pararon agentes de la Policía Local

La Gaceta

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:46

La Policía Local de Peñaranda de Bracamonte en la madrugada de este sábado a domingo han interceptado a un conductor de patinete bajo los efectos de las drogas. Los agentes al ver que el patinete eléctrico estaba circulando por dirección prohibida pararon al conductor y tras realizarle una prueba de drogas la intervención se ha saldado con una multa de 1.000 euros, así lo explicaba la propia Policía Local de Peñaranda de Bracamonte en su perfil de Instagram.

«Un peligro menos en nuestras vías», finalizaba la publicación de la policía local peñarandina.

