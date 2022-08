Los vasos de agua que hay que beber al día en verano según los médicos

En verano nos gusta beber cerveza porque nos refresca, pero el experto de SEMERGEN señala que, aunque sirve para calmar la sed, supone un aporte de calorías que no es adecuado: “El consumo de bebidas fermentadas de baja graduación, como la cerveza o el vino en cantidades moderadas, se acepta por no empeorar el perfil cardiovascular pero dentro de un perfil de dieta mediterránea. No es cuestión de promover su consumo, y no son buenas opciones para calmar la sed”.