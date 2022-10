Los riesgos de tomar un laxante para el estreñimiento

Muchas veces se abusa de los laxantes o se emplean sin control cuando esto no es una buena idea. Sí lo es si se hace de forma controlada y supervisada por un especialista, bien sea un médico de Atención Primaria o un experto en Aparato digestivo.

Así lo explica en una entrevista la doctora Susana Jiménez Contreras, experta de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) y especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), quien nos aclara cómo y cuándo debemos usar los laxantes.

Según remarca, todo dependerá del problema que tenga el paciente, habiendo varias situaciones a contemplar. En primer lugar, habla de aquellos pacientes que presentan un hábito intestinal normal, pero puntualmente tienen estreñimiento puntual, fundamentalmente debido a que salen de su entorno habitual, véase por un viaje, donde las rutinas, horarios y las dietas cambian. Aquí asegura que, de forma puntual, esta persona previsiblemente necesitará un laxante por este estreñimiento puntual.

Otra situación de la que habla la doctora Jiménez Contreras es aquella en la que un paciente alterna diarrea y estreñimiento. En estos casos advierte de que no se pueden usar laxantes sin consulta médica.

“Siempre que el fenómeno sea crónico, y según la situación del paciente, sus enfermedades asociadas, la edad, se tendrá que ver cuál sería el laxante más adecuado en la situación“, agrega; si bien matiza que en primer lugar en estos casos lo idóneo debe ser la toma de un suplemento de fibra, porque es un modulador del tránsito intestinal que sirve para regular ambos fenómenos, y que en muchos casos es suficiente para solucionar el problema, sin llegar a usar los laxantes. Estos sí serían necesarios si con el suplemento la persona no logra ir al baño; habitualmente supositorios de glicerina o microenemas que se administran por vía rectal.



¿Y si soy paciente crónico?

La miembro de la FEAD apunta a otra situación en la que pueden ser idóneos los laxantes, en el caso de aquellos pacientes con estreñimiento crónico; aunque hasta recomendar el uso de laxantes siempre se deben intentar otros ‘escalones’ de tratamiento. “Lo primero y por lo que hay que empezar, es si se puede corregir algo del estilo de vida del paciente, como la ingesta de agua (2 litros de agua al día), su alimentación (basada en dieta mediterránea), o si practica ejercicio físico”, añade.

Cuando esto no es suficiente esta doctora sostiene que habría que pasar al siguiente paso, que son los suplementos de fibra, con diferentes tipos en farmacia, y siempre que no haya problemas de muchos gases o hinchazón. “Si estos no funcionan, si hay hinchazón o funcionan parcialmente, el siguiente paso sería el uso de laxantes osmóticos, que no producen distensión abdominal, son seguros, e incluso se pueden dar a ancianos, niños, o embarazadas; y con muchas marcas en la farmacia”, puntualiza la doctora Jiménez Contreras.

Otro escalón en este proceso sería el empleo de laxantes secretores, más potentes, y en los que está más restringido su uso, y de los que no se debe abusar porque a la larga sí pueden tener más efectos secundarios si se toman de forma crónica, y con mayores contraindicaciones.

A tener en cuenta

En definitiva, la especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria subraya que lo aconsejable es consultar sobre su uso a un especialista, y nunca emplearlos a la ligera.

Destaca igualmente no tomar un laxante cuando la persona lleva 4-5 días de forma puntual sin ir al baño, y permanece en su entorno habitual, nada ha cambiado en sus rutinas o ambiente, porque a la larga esto conseguirá el abandono de diferentes laxantes y que estos no sirvan para solucionar el problema. “Cuando no podemos ir al baño y tenemos estreñimiento queremos conseguir un hábito, algo regular y sin esfuerzo, y para eso necesitamos un tratamiento crónico. Tomar laxantes de rescate en estos casos no funcionará en el largo plazo”, manifiesta la doctora.

Insiste en que, antes de usar un laxante, lo importante es consultar con un especialista, y lo idóneo es que estos se empleen siempre más o menos siempre a la misma hora, muchas veces antes de ir a la cama suele recomendarse, aunque depende de los hábitos de cada uno, según remarca.