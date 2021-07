Los salones de belleza y las manicuras permanentes están de moda. En los últimos años, unas uñas bonitas y llevar una manicura bien arreglada se ha convertido en tendencia. De hecho, vemos que en las calles cada vez existen más salones de belleza que ofrecen la manicura y pedicura permanente entre sus servicios y las ventas de productos como lámparas ultravioletas no dejan de aumentar. Sin embargo, los podólogos advierten del peligro que puede suponer el uso de estas técnicas.

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) alerta de que el exceso de esmaltes permanentes puede provocar alteraciones y daños irreparables en las uñas. “Con la llegada del verano y la intención de lucir unos pies bellos, los profesionales de la Podología castellanoyleoneses quieren advertir de los problemas del abuso de estos esmaltes que pretenden mantener intacto el color de las uñas más tiempo”, señala la secretaria general del organismo colegial, Cristina Ortega.

Según la secretaria de los podólogos castellanoyleoneses, “las uñas se debilitan, pierden grosor, son más propensas a la ruptura y pueden sufrir la aparición de manchas amarillas y granulomas de queratina (manchas blancas), además de infecciones por hongos”. En verano, el problema aumenta. El calor y la humedad crean una capa húmeda entre el esmalte y la uña que propicia la aparición de hongos.

“Los podólogos no nos oponemos a esmaltados esporádicos, pero es importante dejar descansar las uñas y no llevarlas siempre pintadas”, afirma la presidenta del Consejo General de Colegio Oficiales de Podólogos (CGCOP), Elena Carrascosa. Sin embargo, a lo que sí se oponen es al intrusismo profesional porque “muchas veces surgen patologías por ir a estos salones de belleza donde en ocasiones no se limitan a las cuestiones estéticas y realizan actividades que no entran en sus competencias”, advierte por su parte Manuela Hernández Calvo, delegada del COPCYL para Salamanca.

También conviene fijarse bien en el origen y “hay que tener cuidado con la composición de los productos”, añade Hernández. La regulación europea prohíbe la elaboración de cosméticos formulados con el llamado “trío tóxico”: el tolueno, el formaldehído y el ftalato de dibutilo.

Por otro lado, con los implantes de porcelana o derivados “se alargan las uñas de forma irreal y se pone más peso a la lámina ungueal, algo que no es natural y las puede cuartear”, afirman los expertos. Por eso los podólogos recomienda utilizar, antes de la aplicación de cualquier esmalte, una base protectora incolora para que la uña no absorba el pigmento, quitar la laca de uñas con un producto específico a los pocos días de pintarlas y nunca aguantarlas hasta que el esmalte vaya desapareciendo.