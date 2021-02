Durante años los expertos no se han aclarado sobre cuántos huevos debemos comer al día para no abusar ni quedarnos cortos. Ha habido consejos para todos los gustos: desde un huevo a la semana a uno diario. Lo cierto es que su consumo hace que el colesterol bueno suba. Desde la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria indican que, al tratarse de proteína animal, es bueno alternarlo con los pescados y las carnes. No indican cuál es la cantidad fija de huevos que podemos tomar a la semana, pero entre tres y cuatro sería más que adecuado. Por eso hoy os traemos una receta con los huevos como protagonistas. Eso sí, con un sabor y colorido muy singular.